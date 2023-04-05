تعليق الدراسة الحضورية غدا في عدد من محافظات عسير

كما أعلنَت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع ومحايل عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع. وأشارت الإدارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
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