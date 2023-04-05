اختبار 300 عينة من ماء زمزم يوميا بالمسجد الحرام خلال رمضان

خصص المختبر المتخصص في المسجد الحرام 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالحرم المكي. حيث تقوم الفرق بجمع 300 عينة، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية.

كما يقوم المختبر أيضا بفحص أكثر من 50 عينة من التمور المقدمة على سفر الإفطار بطرق عشوائية من مواقع متعددة ومختلفة من المسجد الحرام، لضمان جودتها وفق المعايير العالمية المحددة لدى المختبر.