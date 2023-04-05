76 % نمو في معونة رمضان لمستفيدي الضمان خلال 6 سنوات

ووجّه خادم الحرمين، أمس، بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
وبدأ إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات من صدور التوجيه الملكي.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأن يجزيهما خيرًا على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.
المعونات لمستفيدي الضمان خلال 6 سنوات
2023: أكثر من 3 مليارات ريال
2022: أكثر من ملياري ريال
2021: 1.9 مليار ريال
2020: 1.8 مليار ريال
2019: 1.8 مليار ريال
2018: 1.7 مليار ريال
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