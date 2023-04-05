السعودية اليوم / سفير المملكة لدى باكستان يقيم مأدبة إفطار رمضاني



إسلام آباد 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم، مأدبة إفطار رمضاني، حضرها عدد من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين الباكستانيين، ورؤساء الجمعيات الإسلامية، والملاحق ومدراء المكاتب

وخلال المأدبة، هنأ السفير المالكي الحضور بشهر رمضان المبارك، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية.

// انتهى //

22:38ت م

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إسلام آباد 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم، مأدبة إفطار رمضاني، حضرها عدد من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين الباكستانيين، ورؤساء الجمعيات الإسلامية، والملاحق ومدراء المكاتب السعودية التابعة للسفارة.وخلال المأدبة، هنأ السفير المالكي الحضور بشهر رمضان المبارك، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية.// انتهى //22:38ت م0238

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