

بريدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

شارك صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم - اليوم - قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وجبةَ الإفطار، خلال زيارةٍ قام بها سموُّه لمديرية شرطة منطقة القصيم، حرص فيها على لقاء رجال الأمن ومشاركتهم تناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك؛ تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن، وما يقدمونه من عطاءاتٍ وتضحيات جعلت منهم أنموذجًا مشرفًا للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، حيث كان في استقبال سموِّه مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني، وقادة ومديرو القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان.

وقال سموُّ أمير القصيم خلال لقائه رجال الأمن: يشرفني أن أنقل لكم جميعًا تحيات وتقدير قيادتنا الرشيدة - حفظهما الله - وفخرهم واعتزازهم بجهودكم المهنية المتميزة في القيام بواجباتكم بكل أمانة وإخلاص".

من جانبه،عبَّر مدير شرطة منطقة القصيم عن شكره وامتنانه لسموِّ أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة، مؤكدًا بأن هذه الزيارة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه وإخوانه منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها ستكون خير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

// انتهى //

22:14ت م

0231





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سموُّ أميرِ القصيم يشاركُ قادةَ ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة وجبةَ الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.