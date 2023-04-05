

الطائف 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

توصلت عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف الباحثة الدكتورة أنوار مصطفى شمس، من كلية الطب من خلال إسهامها في عمل بحثي بالتعاون مع مجموعه من الباحثين من جامعة ميجيل العريقة بكندا، إلى اكتشاف جين جديد تحت مسمى الميثو MYTHO""؛ الذي يعمل كمنظم للتكون الهيكلي الصحيح للعضلات وسلامتها .

وأوضحت الباحثة أن اكتشاف جين الميثو "MYTHO" تم نشره في مجلة "النيتشر" إحدى المجلات العلمية الأكثر شهرة في العالم وذات التصنيف الأكثر مرجعية من مجلات العلوم ،وبينت أن الجين الجديد يشارك كمنظم للالتهام الذاتي وسلامة العضلات الهيكلية وبناء كتلتها المثالية؛مما يضمن لها أداء وظائفها الحيوية، مؤكدة أنه من خلال عدة دراسات تمت على الحيوانات المخبرية وجدنا أن التوازن في تصنيع هذا الجين ضروري جدًّا للمحافظة على سلامة العضلات وانتظام وظيفتها.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة تحمل دليلًا دامغًا يشير إلى أن نقصان معدل هذا الجين على المدى الطويل ينتج عنه نمط مرضي عضلي شديد يتميز بزيادة تدريجية في كتلة العضلات، وزيادة في إجمالي عدد الألياف، وتسلل الخلايا الالتهابية، وعلامات تنكس العضلات وانتفاخها، على جانب الدور الحاسم للالتهام الذاتي في تنظيم كتلة العضلات ووظيفتها.

وأفادت أن جين الميثو ذو أهمية جوهرية في تنظيم كتلة العضلات من خلال التحكم بالمسارات الخلوية الأساسية لسلامتها، التي تعمل عن طريق عملية الالتهام الذاتي، حيث يساعد اكتشاف هذا الجين الأطباء بشكل كبير في تشخيص وعلاج بعض أمراض العضلات مثل: مرض ساركوبينيا واعتلال الصفيحة واعتلال عضلي الميتوكوندريا ونوع الحثل العضلي 1 DM1- ، التي ظلت بدون تشخيص جزيئي نهائي أو علاج حتى وقت سابق.

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21:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر علمي / باحثة في جامعة الطائف تسهم في اكتشاف جين الميثو.. المنظم الجديد للالتهام الذاتي للعضلات الهيكلية وسلامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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