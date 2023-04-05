السعودية اليوم / وزارة الداخلية تطلق ختماً خاصاً بموسم رمضان بالتعاون مع وزارة الثقافة



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أطلقت وزارة الداخلية - ممثلة في المديرية العامة للجوازات- ختماً خاصاً بموسم رمضان 1444هـ، بالتعاون مع وزارة الثقافة؛وذلك بهدف توثيق هذه المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لتوثيق مفهوم الموسم وتسليط الضوء على ما يتضمنه من دلالات روحانية ومجتمعية.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت موسم رمضان 1444هـ، متضمناً باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية

//انتهى //

20:23ت م

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الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأطلقت وزارة الداخلية - ممثلة في المديرية العامة للجوازات- ختماً خاصاً بموسم رمضان 1444هـ، بالتعاون مع وزارة الثقافة؛وذلك بهدف توثيق هذه المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لتوثيق مفهوم الموسم وتسليط الضوء على ما يتضمنه من دلالات روحانية ومجتمعية.يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت موسم رمضان 1444هـ، متضمناً باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية الرياضية ؛لتحيي من خلالها الموروث الثقافي المرتبط بذاكرة السعوديين ووجدانهم، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية بجوانبها كافة.//انتهى //20:23ت م0206

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.