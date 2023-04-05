إطلاق التقويم المدرسي لجميع المدارس الحكومية

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب "برنامج التقويم المدرسي"، الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية "تميز" للتقويم المدرسي، والتقويم الخارجي من خلال زيارات أخصائي تقويم مؤهلين، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت الهيئة لأول مرة "برنامج الاعتماد المدرسي" للمدارس الخاصة الذي يستهدف تعزيز جودة وأداء التعليم الأهلي والعالمي وتحسين مخرجاتهما، حيث وقعت الهيئةعدداً من الاتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ التقويم الذاتي مع 83 شركة تعليمية (أهلية وعالمية) تضم 1115 مجمعاً مدرسياً يدرس فيها 228,286 طالبا وطالبة.

ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.

ويهدف التقويم والاعتماد إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم.

كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.