إحباط تهريب 22.7 طن من القات و264 كيلوجراما من الحشيش في جازان وعسير



أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، محاولات تهريب 22.7 طنًّا من نبات القات المخدر و 264 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و473,799 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، خلال الفترة من 19/ 12/ 2022 م حتى 26/ 3/ 2023، وقبضت على مهربيها، وعددهم (591) متهمًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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