اجتماعي / سمو أمير الباحة يدشن برنامج ريادي لتدريب وتعليم وتمكين 100 مستفيد ومستفيدة بجمعية أكناف لرعاية الأيتام



الباحة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية أكناف لرعاية الأيتام، برنامجًا رياديًا الذي يستهدف تدريب وتعليم وتهيئة وتمكين 100 مستفيد ومستفيدة لجمعية أكناف من حملة البكالوريوس حسب احتياج سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد الشايق ورئيس جمعية أكناف بدر بن محمد الزهراني ومدير الجمعية عبدالله بن فرحان ومدير العلاقات العامة والشراكات عبدالله بن بدوي.

واطلع سموه على أعمال الجمعية وبرامجها وعدد المستفيدين، موجهاً بتقديم مزيد من الرعاية والاهتمام وكل ما يخدم الأيتام وأسرهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم, مثمناً جهود الجمعية على ما تقدمه في خدمة الأيتام وأسرهم.

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19:40ت م

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