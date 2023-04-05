

حائل 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة, إفطارهم الرمضاني في الميدان.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها سموه اليوم لمواقع عملهم في مدينة حائل, بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي ومديري القطاعات الأمنية بالمنطقة, وذلك تقديراً لما يقومون به من دور أمني خلال الشهر المبارك, منوهاً بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرص سمو أمير المنطقة.

من جهته أكد اللواء العتيبي أن مشاركة سموه منسوبي الأمن وجبة الإفطار في الميدان لها الأثر البالغ وهي دافعٍ لتقديم المزيد من البذل والتفاني لخدمة الوطن.

// انتهى //

19:34ت م

0199





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.