السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين "الإذاعة والتلفزيون" و "مركز تنمية القطاع غير الربحي"



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مذكرة تفاهم، في مجال الإعلام وتعزيز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وذلك بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز خبرات الطرفين في المجالات المشتركة، والاستشارة في مجال التحول الرقمي للمواد الإعلامية، وإصدار برامج تلفزيونية وأفلام وثائقية عن القطاع غير الربحي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي , أن الشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي شراكة مهمة، حيث يستهدف هذا القطاع النمو إلى 5% كإسهام في الناتج الإجمالي المحلي ومن هذا المنطلق علينا مسؤولية لدعم هذا القطاع الذي يعد أحد مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه أفاد مدير التواصل المؤسسي في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله الشومر أن توقيع هذه المذكرة تستهدف إبراز هذا القطاع ومنجزاته وماتقدمه منظماته غير الربحية من جمعيات ومؤسسات أهلية وصناديق عائلية.

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19:23ت م

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