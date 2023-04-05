السعودية اليوم / اختبار ٣٠٠ عينة من ماء زمزم يومياً بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان



مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالرئاسة العامة لشؤوم المسجد الحرام والمسجد النبوي حسن السويهري , أن الرئاسة كثفت من أعداد اجراءات الفحص لماء زمزم المبارك من خلال المختبر المتخصص في المسجد الحرام ، من خلال سحب (٢٥٠) إلى (٣٠٠) عينة من مختلف مصادر ماء زمزم في البيت العتيق .

وأوضح أن المختبر المتخصص بجمع العينات من ماء زمزم المبارك مجهز بأحدث التقنيات والاجهزة التكنولوجيا التى تعزز سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف المسجد الحرام ، مشيراً إلى أن المختبر يعمل على مدار الساعة ويقوم بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية وتوضع في تحاليل كيميائية ، كما جرى تخصيص ( 10 ) فرق ميدانية لفحص جميع جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي من ( ٢٥٠ ) إلى ( ٣٠٠ ) عينة ، تشمل المشربيات الرخامية، نقاط الحافظات، خزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، بئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية ، موضحاً بأن المختبر يقوم أيضاً بفحص اكثر من ٥٠ عينة من التمور المقدمة على سفر الإفطار بطرق عشوائية من مواقع متعددة ومختلفة من المسجد الحرام ، لضمان جودتها وفق المعايير العالمية المحددة لدى المختبر .

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19:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.