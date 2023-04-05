السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي رئيس الشؤون الدينية التركية



جدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الاسلامي للتنمية بجدة أمس، رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش.

وبحث اللقاء مجالات التعاون ورؤية البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر في تركيا.

وأشار الجاسر أن تركيا كانت من بين البلدان المؤسسة للبنك، وقدمت إسهامات مهمة لجهود البنك، فيما أكد رئيس الشؤون الدينية التركية خلال اللقاء دعم بلاده لجميع الخدمات المقدمة للعالم الإسلامي.

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17:54ت م

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