السعودية اليوم / فريق جراحي بمستشفى جازان العام يتمكن من استئصال ورم سرطاني بالمنظار الجراحي



جيزان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى جازان العام من استئصال ورم سرطاني من القولون السيني لمريضه سبعينية بالمنظار الجراحي.

وأوضحت صحة جازان أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى تعاني من آلام بالبطن ونقص حاد في هيموجلوبين الدم بالإضافة إلى إصابتها بأمراض أخرى مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وقصور بوظائف القلب، وبعد الكشف عليها وإجراء الفحوصات الطبية المخبرية والإشعاعية اللازمة واتضح وجود ورم في القولون السيني.

وبينت أنه على الفور أجرى الفريق عملية لاستئصال الورم بالمنظار الجراحي دون الحاجة لشق جراحي وذلك لكبر سن المريضة ومنع للمضاعفات التي تحدث في عمليات الشق الجراحي، وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

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16:43ت م

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