السعودية اليوم / أكثر من 12 ألف جولة رقابية نفذتها صحة الشرقية



الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 إبريل 2023 م واس

نفذت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الالتزام، 12039 جولة رقابية خلال الربع الأول من عام 2023م.

وشملت الجولات الرقابية 8502 جولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، و373 جولة على المستشفيات والمجمعات الطبية؛ وتخصص العيون والأسنان في القطاع الخاص والحكومي، و2714 لقياس توفر الأدوية، و264 لتسجيل اللقاحات في السجل الوطني للتطعيمات و208 على المختبرات الطبية.

‏وأكدت صحة الشرقية، استمرارها في أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية وعدم وجود المخالفات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وحرصها على التفاعل مع كافة الشكاوى والبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الموحد للتواصل 937.

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16:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.