شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يستعد لخيانة الزمالك والإنتقال إلى هذا النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، أن النجم المصري الدولي أحمد فتوح، مستعد تمامًا لخيانة الزمالك فى الفترة القادمة، بعد قرار تجميده من قبل الإدارة، بسبب رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض فى الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة، إلغاء فتوح متابعة حساب الزمالك الرسمي على إنستجرام، فى إشارة قوية إلى رغبة اللاعب فى الرحيل عن الزمالك بنهاية عقده فى الصيف المقبل.

وأردفت بعض المصادر، أن مسئولي الأهلى بدأوا التحرك من أجل اللاعب، فى خطوة مبكرة، إستغلالا لوضع اللاعب السيئ مع الزمالك، مما قد يدفعه للإنضمام للمارد الأحمر، رغم تأكيده من قبل التمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء.



الأهلى يطارد نجم الزمالك

ويري النادي الأهلى أن التعاقد مع أحمد فتوح سيجعل الفريق يجد ضالته فى بديل معلول، والذي أنخفض مردوده مع الفريق بسبب عامل السن وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.

بجانب إمكانية عودة محمد شكري، ظهير الفريق المعار إلى صفوف سيراميكا كيلوبترا، والذي تألق بشكل لافت للأنظار فى الدوري المصري هذا الموسم.