شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة كأس آسيا 2023 والملاعب المستضيفة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم بالوطن العربي والشرق الأوسط، موعد إنطلاق فعاليات مباريات بطولة كأس آسيا لعام 2023، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منذ قليل، عن موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2023، والملاعب التي سوف تستضيف المحفل القاري.

موعد إنطلاق بطولة كأس آسيا

تقام مباريات بطولة كأس آسيا 2023 على امتداد 30 يومًا، وتحديدا خلال الفترة من 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير المقبل، في دولة قطر.

وتشهد بطولة كأس آسيا 2023، مشاركة 24 منتخبًا وطنيًا تتنافس من أجل الفوز باللقب الأغلى في كرة القدم الآسيوية.

موعد قرعة كأس آسيا

ويتم سحب قرعة كأس آسيا 2023، على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

الملاعب المستضيفة لكأس آسيا

وقررت اللجنة المحلية المنظمة بطولة كأس آسيا 2023، إقامة المباريات على 8 ملاعب في قطر، من ضمنها ستة شاركت في استضافة كأس العالم 2022، وهي ستاد الجنوب، ستاد البيت، ستاد أحمد بن علي، ستاد الثمامة، ستاد المدينة التعليمية، ستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد، وستاد عبدالله بن خليفة.