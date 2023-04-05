السعودية اليوم / أمانة الطائف ترفع أداء شبكة الإنارة وتحسّن المشهد الحضري



الطائف 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

قامت أمانة الطائف بإصلاح 1392 عامود إنارة خلال شهر فبراير الماضي، ضمن خطة رفع أداء شبكة إنارة الشوارع الرئيسة والشوارع الداخلية بالأحياء وأعمدة الإنارة التجميلية في المحافظة، لتحسين المشهد الحضري وتعزيز برامج جودة الحياة.

كما نفذت فرق الإدارة العامة للصيانة والتشغيل برنامجاً للصيانة شمل 148 حياً وشارعاً بالطائف، من خلال فحص شبكة الإنارة وصيانتها، واستبدال الأعمدة التالفة وصيانة التمديدات الكهربائية وتغيير المصابيح، وعالجت كافة البلاغات والشكاوي الخاصة بمعالجة الإنارة واللوحات الإرشادية على مستوى المحافظة ، فيما عملت الأمانة على تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس الموفّرة للطاقة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والسياح، ونفذت أعمال تركيب وتشغيل أعمدة إنارة جديدة في الضواحي وفق معايير الأولويات التي تراعي الكثافة السكانية وخدمة أكبر شريحة ممكنة من السكان.

يذكر أن أمانة الطائف قامت بتشغيل الانارة التجميلية بالعديد من الشوارع والساحات والميادين ووسط المدينة بالمنطقة التاريخية وأضاءت فوانيس الإنارة التجميلية في مواكبة مع فرحة الأهالي بشهر الصوم.

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16:52ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.