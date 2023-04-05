السعودية اليوم / الأفواج الأمنية تحبط محاولات تهريب (22.7) طنًّا من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (22.7) طنًّا من نبات القات المخدر و(264) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(473,799) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، خلال الفترة من 19/ 12/ 2022 م حتى 26/ 3/ 2023 م، وقبضت على مهربيها، وعددهم (591) متهمًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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16:44ت م

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