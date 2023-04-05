السعودية اليوم / فريق جراحة الأوعية في تخصصي بريدة ينقذ حياة وافد تعرض لحادث مروع ببريدة



بريدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أنقذ -بفضل الله- فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بمشاركة فريق من قسمي التخدير والأشعة بالمستشفى حياة مريض يبلغ من العمر 67 عامًا بنجلاديشي الجنسية ، بعد تعرضه لحادث مروري مروع تسبب له بإصابات بليغة في الصدر والبطن ، وكسور في الأطراف السفلية ، وقطع جزئي في الشريان الأورطي الصدري.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن قسم الطوارئ بتخصصي بريدة استقبل حالة مرضية مصابة ، وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة لها ، حيث تبين من خلال صور الأشعة المقطعية للمريض ، إصابته بانسلاخ وقطع جزئي بالشريان الأورطي الصدري.

وأشار إلى أنه وبعد معاينة نتائج الفحوصات الطبية تمت الاستعانة بفريق جراحة الأوعية الدموية ، حيث تقرر إجراء عملية للمصاب وبدون شق جراح ، تم خلالها تركيب دعامة شريانية بواسطة القسطرة والأشعة التي استغرقت نحو 90 دقيقة ، وأسفرت عن إنقاذ حياة المريض بتوفيق الله ، واستقرار حالته الصحية ولله الحمد.

وبين تجمع القصيم الصحي أن مثل تلك التدخلات الطبية تعتبر من النوع الدقيق التي تجري فيه معالجة المريض بواسطة القسطرة التي لا تتطلب تدخلاً جراحياً

يذكر أن عيادات مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبلت خلال العام الماضي 2022م أكثر من 443 ألف مراجع، فيما أنجز قسم الأشعة أكثر من 162 ألف تصوير إشعاعي للفترة ذاتها.

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16:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.