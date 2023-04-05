السعودية اليوم / تعليم الشرقية يطلق جائزة "العيادة المدرسية المتميزة"



الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية جائزة "العيادة المدرسية المتميزة"، وبدأت استقبال مشاركات كافة مدارس مدن ومحافظات المنطقة في جميع المراحل الدراسية بقطاعيها البنين والبنات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المدارس على تفعيل العيادات المدرسية وخلق بيئة مدرسية سليمة، وبث روح المنافسة بين المدارس لاستخراج أفضل الممارسات المقدمة في المجتمع التعليمي.

وبين أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح على الجائزة من قبل المدارس 22 / 9 / 1444هـ، حيث تضم الجائزة مصفوفة مفاتيح لبطاقة المعايير ومن بينها مواصفات العيادة المدرسية، السجلات، الطرق الإبداعية لتفعيل العيادة المدرسية، بالإضافة إلى نقاط القوة.

وتأتي الجائزة إيمانًا بأن البيئة المدرسية الصحية الآمنة هي أحد الركائز الأساسية في تحسين نوعية التعليم والتعلم عبر تفاعل الطلبة المستمر مع بيئتهم بما يسهم في تشكيل السلوك الصحي المطلوب، إلى جانب التهيئة لإمكانية استقبال حالات إسعافية وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من الطلبة.

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15:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.