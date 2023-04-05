شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري بث مباشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف فريق الأهلى نظيره غزل المحلة فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، والتى يعود لها الأهلى بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب فى السابع من مارس الماضى، قبل أن ينشغل بمشاركته فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، ومن ثم التوقف الدولى لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.





ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز على غزل المحلة واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة والصعود إلى ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، من أجل تخطي عقبة زعيم الفلاحين والخروج بالثلاث نقاط والابتعاد بصدارة الدورى الذى يبحث استعادة التتويج به في النسخة الحالية بعد غيابه عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وقرر كولر إجراء عدد من التعديلات على تشكيل الأهلي أمام المحلة على رأسها الدفع بـ علي لطفي في مركز حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي الذي غاب عن المران الجماعي أمس الأثنين.

ويتخوف كولر من دفع بالأساسين بسبب الأرهاق وخاصةً اللاعبين الدوليين حيث يدرس أيضًا كولر الدفع بالثلاثي خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي منذ بداية اللقاء إلى جانب محمد أشرف في مركز الظهير الأيسر.

ومن المحتمل أن يدفع كولر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاغ: خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج – أحمد قندوسي – محمد الضاوي كريستو

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – شادي حسين

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأربعاء في الجولة 24 من الدوري المصري بين النادي الأهلي وغزل المحلة.

وتقام المباراة الأربعاء الخامس من أبريل 2023 في ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 9.15 مساء.

ويدير اللقاء حكم الساحة محمود البنا ويعاونه محمد فاروق وحسن رمضان بينما يتولى إبراهيم محمد مهمة الحكم الرابع.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من 18 لقاء، بينما غزل المحلة يحتل المركز السابع بـ 30 نقطة من 22 مباراة.