اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 10 أطنان من السلال الغذائية في محلية كرينك بولاية غرب دارفور في السودان



ولاية غرب دارفور 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10 أطنان و712 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية كرينك التابعة لولاية غرب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 2.208 أفراد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية السودان للعام 2023م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

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15:42ت م

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