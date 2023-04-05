السعودية اليوم / "الصحة": المشي يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويحد من الإجهاد والتوتر



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أطلقت وزارة الصحة , حملة توعوية تحت شعار" #رمضان_مفتاح"، بهدف توعية الصائمين للمحافظة على المشي وزيادة مستوى الطاقة لعيش حياة أكثر صحة، ودعت الصحة إلى المشي لأنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويحد من الإجهاد والتوتر ومرتبط بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية والادراكية، كما إن المشي له الدور الأكبر في الوقاية من الأمراض أو السيطرة عليها.

وأكدت الوزارة أن المشي يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة ، وخفض مستوى الكوليسترول ويقوم بدور مهم في تعزيز صحة العظام ونشرت "الصحة "من خلال منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، يتضمن رسائل رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع ونصها: عندما أكون معك 150 دقيقة في الأسبوع أعدك بمزاج افضل، ووزن أقل، وصحة قلب أعلى.

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15:23ت م

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