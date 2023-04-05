السعودية اليوم / مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ينقذ حياة مريضة سبعينية من الجلطة الدماغية



الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

نجح الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بإنقاذ حياة مريضة مواطنة تبلغ من عمرها 74 عاماً، بعد تشخيصها بجلطة دماغية.

وأوضح مستشفى الملك فهد التخصصي، أن الفريق الطبي في المستشفى قام بمباشرة الحالة بعد إحالتها كإنقاذ حياة عبر برنامج الإحالة الوطني، حيث تم إحالة المريضة ونقلها ووصولها إلى المستشفى بوقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة وإجراء عملية إزالة الجلطة الدماغية عبر الأشعة التداخلية التي استغرقت 60 دقيقة، وأن المريضة بحالة صحية جيدة وفي طور التعافي -ولله الحمد-.

وأفاد المستشفى بأن مسار الجلطات الدماغية هو أحد مسارات تجمع الشرقية الصحي الذي يهتم بنقل المريض بأسرع وقت للمكان المناسب وتقديم الخدمة المناسبة له، وذلك تفادياً لحدوث اختلاطات الشلل الدائم، مبيناً أنه تم اجراء قرابة 200 عملية جلطة دماغية منذ بداية العمل في مسار الجلطات الدماغية في عام ٢٠٢٠م.

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15:11ت م

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