السعودية اليوم / اللجنة الصحية في مجلس الشورى تناقش التقريرالسنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم ، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم مرئيات اللجنة وتوصياتها حيالها، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس خلال الفترة القادمة .

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة استعراض أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام 1444/1443هـ، حيث بحثت اللجنة السبل المناسبة لتحفيز القطاع الخاص وقطاع الأوقاف؛ لدعم وتمويل أعماله وبرامجه، وما يتعلق ببرامج الابتعاث واستقطاب الكفاءات في تخصصات الصحة النفسية، كما ناقشت اللجنة عدداً من المحاور المتعلقة بالتقرير.

يذكر أن اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بالمجالات الصحية.

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14:57ت م

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