السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة إلى جمهورية إندونيسيا



جاكرتا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية

قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، بحضور معالي نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي زين التوحيد سعيد، وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة جاكرتا.

ونقل السفير فيصل بن عبدالله العامودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه قدم معالي نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي زين التوحيد الشكر والعرفان للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

// انتهى/ /

14:53ت م

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جاكرتا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية إندونيسيا البالغة 100 طن من التمور .قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، بحضور معالي نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي زين التوحيد سعيد، وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة جاكرتا.ونقل السفير فيصل بن عبدالله العامودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - إلى حكومة إندونيسيا وشعبها، مشيراً إلى أن مشروع التمور و ما سبقه من مشاريع يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.من جانبه قدم معالي نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي زين التوحيد الشكر والعرفان للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.// انتهى/ /14:53ت م0116

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