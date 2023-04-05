السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يطلع على أعمال إدارة جوازات المنطقة



نجران 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران بجهود منسوبي إدارة الجوازات بالمنطقة، في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر منفذ الوديعة الحدودي.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة نجران العميد علي بن يحيى آل ناصر، الذي قدم لسموه موجزاً عن أعمال إدارة جوازات منطقة نجران خلال الفترة الماضية، اشتمل على أعمال وجهود جوازات المنطقة، ومشاركاتها في الحملات الميدانية المشتركة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات للعابرين بمنفذ الوديعة الحدودي.

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14:51ت م

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