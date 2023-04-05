السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية الدور الفاعل للمكتب في تحقيق التعاون الخليجي المشترك في جميع مجالات العمل والشؤون الاجتماعية



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون الدكتور عامر بن محمد الحجري .

وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أهمية الدور الفاعل للمكتب في تحقيق التعاون الخليجي المشترك في جميع مجالات العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم استعراض الدور الذي يقوم به المكتب التنفيذي بصفته الذراع الفني للأمانة العامة لمجلس التعاون، في تقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم المواطن الخليجي في مجال العمل والقوى العاملة والشأن الاجتماعي.

وشهد اللقاء مناقشة الجهود الحثيثة التي يبذلها المكتب بالتنسيق مع وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد علي السنيدي .

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14:44ت م

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