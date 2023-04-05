السعودية اليوم/ لجنة التوطين بنجران تتابع أعمالها في المجمعات التجارية



نجران 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات التجارية بمدينة نجران، وذلك لمتابعة قرارات التوطين.

وقامت اللجنة بزيارة 111 محلاً داخل المجمعات التجارية، وحصرت خلالها 96 موظفاً سعودياً، و246 موظفة سعودية، كما حصرت الوافدين العاملين في النشاط، والفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين، فيما أنذرت منشأة مخالفة لأنظمة التوطين.

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14:38ت م

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