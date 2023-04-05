السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في ساحل حضرموت



ساحل حضرموت 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثالثة من مشروع توزيع مساعدات التمور بساحل حضرموت والذي يأتي ضمن مشروع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2023م.

وسيجري خلال هذه المرحلة تسليم 3.543 كرتونا من التمور تزن 20 طنا و812 كيلوغراما، يستفيد منها 15.000 أسرة.

وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد سالم باظروس بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية المهمة لتوفير الأمن الغذائي في اليمن.يذكر أن المشروع يتضمن توزيع 625.000 كرتون تمر تزن 5.000 طن في عموم اليمن خصص منها 15.000 كرتون لساحل حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وتحسين ظروفه المعيشية في جميع المجالات.

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14:22ت م

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