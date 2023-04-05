شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الزمالك يجمد 4 لاعبين بعد السقوط أمام المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، تجميد 4 لاعبين بشكل فوري بعد السقوط أمام المصري فى المباراة التى جنعت بينهما أمس، وأنتهت بتفوق الفريق البورسعيدي بنتبجة 2/3،ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضحت بعض المصادر أن اللاعبين الذين قام الزمالك بتجميدهم هم، أحمد فتوح والزناري ودونجا وعمرو السيسي، حيث قام بتجميد ظهير الفريق بسبب عدم رغبته فى تجديد تعاقده والمماطلة بشكل كبير مع مسئولي الفريق الأبيض.

فى حين تم تجميد الثلاثي الآخر، بسبب سوء مستواهم فى الفترة الأخيرة، وعدم تقديمهم الإضافة المنتظرة منهم، منذ التعاقد معهم فى سوق الانتقالات الصيفي الماضي.



الزمالك يصدم الجهاز الفني بقراره

ووجه الزمالك الشكر للجهاز الفني الحالي والمؤقت لنادي الزمالك، والمؤلف من أبناء ناديه، بعدما قرر شطب عضويتهم من الفارس الأبيض وعدم السماح لهم بدخول النادي لمدي للحياة، بتهمة التواطئ فى سقوط الفريق خلال مواجهة المصري.

لا سيما أن الزمالك كان متقدما بهدفين نظيفين فى وقت مبكر من المباراة، قبل أن يقوم المصري بتحقيق ريمونتادا قوية على الفارس الأبيض وتسجيل ثلاثية منحته التفوق ونقاط المباراة الثلاث.