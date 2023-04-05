شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. الهلال يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مورينيو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على النهوض بالفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة به إلى منصات التتويج من جديد وتقديم الأداء المطلوب والمنافسة على الألقاب.

عرض الهلال الرسمي للتعاقد مع مورينيو

وكشفت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى، حيث تقدّم مجلس إدارة نادي الهلال، بعرضًا رسميًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ويرتبط مورينيو، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، حتى 30 يونيو من عام 2024، ويسعى الهلال للتعاقد معه للنهوض بمستوى الفريق الفني بالفترة القادمة.

وأكدت التقارير عبر موقع "laroma24"، على أن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرض يعد أعلى راتب في تاريخ المدربين، إلى مورينيو؛ لإقناعه بالموافقة على العرض.

ويسعى الهلال للفوز بخدمات مورينيو، في ظل ربط اسم المدير الفني البرتغالي، بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني، أو تدريب وست هام يونايتد الإنجليزي.

موقف مورينيو من مفاوضات الهلال

وأشار الموقع إلى أن وست هام، قدّم عرضًا إلى جوزيه مورينيو؛ لمدة 3 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو، في الموسم الرياضي الواحد.

وأوضح الموقع، أن مورينيو سـ "يوافق" على عرض الهلال، بدلًا من العودة إلى ريال مدريد أو تدريب وست هام، إذا كان يبحث عن الأموال.

وشدد على أن المدير الفني البرتغالي، سيجلس مع إدارة روما، في الأسابيع القادمة؛ قبل حسم مستقبله نهائيًا.