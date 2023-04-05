شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة القادمة بعد الفوز على ضمك بثلاثية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي ضمك، وذلك بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره نادي الوحدة، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر إبريل الجاري.

ويلتقي فريق اتحاد جدة مع الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد الوحدة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

موقف اتحاد جدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 28 نقطة، في المركز السابع.