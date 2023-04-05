شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يهاجم نجم اتحاد جدة بعد الفوز على ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، الفوز على حساب نظيره نادي ضمك وذلك مساء أمس الثلاثاء بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سانتو يهاجم بامسعود بعد الفوز على ضمك

وهاجم المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز على ضمك، مساء أمس الثلاثاء.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من المفترض أن أحمد بامسعود، لاعب خبرة، ويعرف كيف يتجنب الحصول على كارت أحمر".

وتحصل بامسعود على كارتين أصفرين، ليتم طرده في الدقيقة 73 من عمر مباراة فريقه الاتحاد، أمام ضمك.

وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن نجمه، حصل على كارت أصفر في الشوط الأول، وكان يجب عليه أن يستخدم ذكائه كلاعب خبرة؛ من أجل تجنب الطرد.

موقف اتحاد جدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

وحافظ فريق اتحاد جدة على صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

