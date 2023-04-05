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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لخوض منافسات مواجهة جديدة في مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023/2022، وذلك أمام نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من المسابقة.

ويستعرض لكم موقع الخليج 365 من خلال التقرير الآتي، موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك الثلاثاء 4/4/2023 في دوري روشن السعودي للمحترفين والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

يضرب فريق الاتحاد موعدًا مع نظيره ضمك، غدًا الثلاثاء الموافق 4 من أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ضمك

ومن المتوقع أن يتسلح فريق الاتحاد السعودي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، خط الدفاع: احمد حجازي، احمد بامسعود، احمد شراحيلي، مد الله العليان

خط الوسط: على عبدالرحمن العبود، ايجور كورونادو، برونو هنريكي، عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمد لله.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين فريقي النصر والعدالة في دوري روشن السعودي، مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات الدوري السعودي وعدد من البطولات الأجنبية على الفضائية المشفرة فقط.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد القادمة

طرح نادي الاتحاد عدة فئات من تذكرة مباراته أمام نادي ضمك ليتمكن الجميع من حجز التذكرة التي تناسبهم، وتبدأ الأسعار من 20 ريال سعودي للفئة الأولى حتى 750 ريال سعودي لأعلى فئة، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني لنادي الاتحاد.

معلق مباراة اتحاد جدة ضد ضمك في دوري روشن

ومن المقرر يعلق على أحداث لقاء الاتحاد ضد ضمك المعلق الرياضي عبد الله الحربي.

ترتيب الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي

يدخل فريق الاتحاد السعودي هذه المواجهة وهو يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي 2022/2023 برصيد 50 نقطة، أما فريق ضمك يدخل وهو يقع في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد وضمك

وسبق للاتحاد وضمك، أن التقيا في 7 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت انتصارين لكل فريق، وتعادلين، كما سجل كل فريق 8 أهداف في شباك المنافس، وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين ضمك والاتحاد بهدف لمثله.