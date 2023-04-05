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محمد الفلاح - نتيجة مباراة النصر والعدالة اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يلتقي فريق النصر الذي يلعب بين صفوفه البرتغالي الدولي، "كريستيانو رونالدو"، اليوم الثلاثاء، على ملعبه مرسول بارك، نظيره العدالة، في مباراة تقام بينهما لحساب الجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

يدخل رونالدو ورفاقه المباراة متسلحًا بالحالة المميزة التي يعيشها الدون، بعد تألقه وإحرازه لعدد من الأهداف مع منتخب بلاده البرتغال أثناء فترة التوقف الدولي، في تصفيات يورو 2024، كما يعيش العالمي حالة فنية جيدة ويسعى بقوة لاستعادة الصدارة التي اختطفت منه.

ويحتل "العالمي" بقيادة الدولي كريستيانو رونالدو، المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة اتحاد جدة، برصيد 49 نقطة، من لعب 21 جولة، استطاع تحقيق الفوز في 15 لقاء، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى هزيمتين.

أما العدالة أحد فرق المؤخرة، يأتي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، برصيد 17 نقطة، من نفس عدد المباريات.

جدير بالذكر أنه أعلنت هيئة الرياضة السعودية نفاد تذاكر مباراة النصر والعدالة قبل 72 ساعة من موعد المباراة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".

موعد مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والعدالة اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، على ملعب مرسول بارك، وأسندت قنوات SSC مهمة التعليق على مجريات المباراة المرتقبة للمعلق الرياضي عبدالله الغامدي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة النصر والعدالة مجانًا عبر قناة SSC1 SD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، على أن يذاع اللقاء بجودة عادية.

كما يمكن متابعة المباراة بتقنية HD، من خلال الاشتراك في إحدى باقات SSC والتحول لقناة SSC1 HD.

تشكيل النصر المتوقع أمام العدالة، في الدوري السعودي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

معلق مباراة النصر ضد العدالة

سيكون معلق مباراة النصر والعدالة هو الرياضي الشهير عبد الله الغامدي.

جدير بالذكر أنه أعلنت هيئة الرياضة السعودية نفاد تذاكر مباراة النصر والعدالة قبل 72 ساعة من موعد المباراة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".