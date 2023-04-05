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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي، أنهي فريق الفيحاء استعداداته لاستقبال نظيره الهلال اليوم، المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الملك سلمان، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر، من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة التي ستجمع بين الهلال والفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على أرضية ستاد الملك سلمان، وذلك في إطار مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، من بطولة دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال

وتذاع المباراة التي ستقام بين الهلال والفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر مجموعة قنوات SSC Sports، الحاصلة على حق بث البطولات السعودية، وإليكم تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523

معد الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تشكيل الهلال ضد الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

وتشهد تشكيلة الهلال أمام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي، اعتماد المدرب الأرجنتيني “رامون دياز” على خطة 4-3-3، وبتشكيلة أساسية تشهد تواجد ومشاركة كلًا من:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – خليفة الدوسري – جانغ هيون سون – محمد البريك

خط الوسط: كويلار – محمد كنو – كاريلو

خط الهجوم: موسي ماريجا – ميشيل ديلجادو – إيجالو

موقف الفيحاء والهلال من المباراة

ويسعى فريق الفيحاء لتعويض النتائج السلبية التي تعرض لها الفترة الأخيرة، فقد خرج الفيحاء من بطولة كأس الملك على يد الاتحاد في الدور الربع النهائي، قبل أن يتعادل في الدوري بهدف لهدف أمام العدالة.

و يتواجد الفيحاء في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وذلك بعد ما خاض 20 مباراة، حصد من خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مثلها، كما تلقى الهزيمة في 8 مباريات، كما سجل لاعبو الفيحاء 24 هدف، واستقبل مرماهم 25.



على الجانب الآخر يطمح فريق الهلال لمواصلة تقديم النتائج الإيجابية، ومواصلة الانتصارات للحاق بصاحب المركز الأول فريق الاتحاد، حيث يحتل فريق زعيم آسيا المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري.

كما خاض الزعيم 20 مباراة، جمع منها 42 نقطة، استطاع من خلالها تحقيق الانتصار في 12 مباراة، وتلقى الهزيمة في مباراتين، كما حضر التعادل في 6 مباريات، مما سجل لاعبو الأزرق 39 هدف، وتلقت مرماهم 17 هدف.