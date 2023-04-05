السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة



سكاكا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بصالة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

ونوّه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين، وتطوير منظومة السلامة المرورية التي تُعد ركيزة أساسية لجودة الحياة في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات, مشيداً سموه بتعاون وتكامل مختلف القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، والتعاون الدائم من المواطنين والمقيمين سالكي الطرق مع رجال المرور للحفاظ على سلامتهم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما طرح في الاجتماع السابق مع مناقشة المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجنة التنفيذية، ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

واطلع سموه على توصيات اللجنة التنفيذية فيما يخص السلامة المرورية بالمنطقة، مؤكداً سرعة تنفيذ التوصيات حسب المدة الزمنية المحددة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.

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13:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.