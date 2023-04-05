السعودية اليوم/ سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم"



الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، والذي قدم لسموه تقريراً عن برامج الجمعية وأبرز إنجازاتها.

وأشاد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن، بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لأنشطة الجمعية وبرامجها.

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13:39ت م

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