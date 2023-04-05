السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة



تبوك 14 رمضان 1444هـ الموافق 05 أبريل 2023م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة تبوك ونسب الإنجاز في كل مشروع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف , وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ووجه سموه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.

ونوه سموه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لقطاع البلديات بالمملكة , مؤكداً سموه أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

من جهته أعرب المهندس اليوسف عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام من سموه.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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13:38ت م

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