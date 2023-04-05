السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تدشن برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في عدة دول



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الغيني كرمو جاوا راه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي، وعدد من السفراء العرب ورجال الأعمال، وذلك بجامع الملك فيصل في كوناكري.

وأكد السفير الرشيدي خلال حفل التدشين أن البرامج السنوية لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور، هي انعكاس لحرص خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

من جهة أخرى، سلَّمت الوزارة، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من التمور لجمهورية صربيا، وذلك في مقر المركز الإسلامي بإقليم نوفي بازار، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية بصربيا الدكتور مولود دوديتش، ورئيس الأئمة الدكتور أنور عمروفيتش، وعدد من الشخصيات الإسلامية ومديري الجمعيات الخيرية.

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية بنين، وذلك بحضور عمدة بلدية ساكيتي أيدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقاً الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو، وعدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين، وأكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار الذي أقامته الملحقية.

// انتهى //

13:00ت م

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الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في غينيا كوناكري، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الغيني كرمو جاوا راه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والملحق الديني في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي، وعدد من السفراء العرب ورجال الأعمال، وذلك بجامع الملك فيصل في كوناكري.وأكد السفير الرشيدي خلال حفل التدشين أن البرامج السنوية لتفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور، هي انعكاس لحرص خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ وليِّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المملكة رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني .من جهة أخرى، سلَّمت الوزارة، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من التمور لجمهورية صربيا، وذلك في مقر المركز الإسلامي بإقليم نوفي بازار، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية بصربيا الدكتور مولود دوديتش، ورئيس الأئمة الدكتور أنور عمروفيتش، وعدد من الشخصيات الإسلامية ومديري الجمعيات الخيرية.كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية بنين، وذلك بحضور عمدة بلدية ساكيتي أيدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقاً الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو، وعدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين، وأكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار الذي أقامته الملحقية.// انتهى //13:00ت م0078

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