السعودية اليوم/ الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله - وتطلعات شعوبها، وبحث الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

//انتهى//

12:57ت م

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الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح في أداء مهامه.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيدٍ من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله - وتطلعات شعوبها، وبحث الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.//انتهى//12:57ت م0076

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.