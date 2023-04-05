السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تؤهل 15 ألف مستفيدة لسوق العمل من برنامج "سموق"



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

نفَّذ برنامج تنمية كفايات القرن الـ 21 "سموق" - أحد مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن -، عددًا من الخدمات لأكثر من 15 ألف مستفيدة؛ لمواكبة التوجهات الحديثة في إعداد الطالبات للحياة المهنية.

وركَّز البرنامج في تحديد غاياته على تعزيز الكفايات المهنية والحياتية التي تتطلبها مستجدات العصر، بما في ذلك تطوير مهارات القرن ٢١ التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوجُّه رؤية

وكُرِّست جهود العاملين بالبرنامج على رفع مستوى كفاءة الطالبات، بما يسهم في بناء الشخصية الوطنية الواعية المتميزة علميًا ومهاريًا، والمتكيفة مع مستجدات الحياة العصرية؛ تحقيقًا لهدف الجامعة في تطوير رأس المال البشري.

وتضمَّن برنامج "سموق" سبع مراحل تمر بها الطالبة لتحديد مستواها في المهارات والقيم، اختيرت بناءً على دراسة لمتطلبات سوق العمل لنحو (35) مهارة وقيمة، من خلال منصة إلكترونية تحتوي على عدد من المقاييس المحلية والدولية، ومن ثم ترشيح البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، التي من شأنها رفع مستوى المهارات والقيم وفق الاحتياجات الفردية.

وحرص البرنامج على تدعيم الركائز المتطلبة لتحقيق الكفايات المهنيَّة، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومنها: أنْ تكون طالبة واعية، ومسؤولة، وفعّالة، ومتعلمة ذاتيًا، ومُبادِرة، ومتمكنة في مجال التخصص، ومتمكنة تقنيًا.

الجدير بالذكر أنَّ برنامج "سموق" يسعى إلى إعداد مخرجات قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، ومواكبة التغيرات في متطلبات الميادين المهنية بما يحقق توجهات الجامعة 2025، ويدعم الدراسات الاستشرافية لسوق العمل في المملكة، وبناء مهارات الإبداع في الوصول إلى المعرفة وتطويرها واستثمارها، وبناء خطط مستقبلية لتأثيرات وتطورات الثقافة التقنية.

// انتهى //

12:47ت م

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الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسنفَّذ برنامج تنمية كفايات القرن الـ 21 "سموق" - أحد مبادرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن -، عددًا من الخدمات لأكثر من 15 ألف مستفيدة؛ لمواكبة التوجهات الحديثة في إعداد الطالبات للحياة المهنية.وركَّز البرنامج في تحديد غاياته على تعزيز الكفايات المهنية والحياتية التي تتطلبها مستجدات العصر، بما في ذلك تطوير مهارات القرن ٢١ التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوجُّه رؤية السعودية 2030 المتمثّل في الاهتمام بفئة الشباب.وكُرِّست جهود العاملين بالبرنامج على رفع مستوى كفاءة الطالبات، بما يسهم في بناء الشخصية الوطنية الواعية المتميزة علميًا ومهاريًا، والمتكيفة مع مستجدات الحياة العصرية؛ تحقيقًا لهدف الجامعة في تطوير رأس المال البشري.وتضمَّن برنامج "سموق" سبع مراحل تمر بها الطالبة لتحديد مستواها في المهارات والقيم، اختيرت بناءً على دراسة لمتطلبات سوق العمل لنحو (35) مهارة وقيمة، من خلال منصة إلكترونية تحتوي على عدد من المقاييس المحلية والدولية، ومن ثم ترشيح البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، التي من شأنها رفع مستوى المهارات والقيم وفق الاحتياجات الفردية.وحرص البرنامج على تدعيم الركائز المتطلبة لتحقيق الكفايات المهنيَّة، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومنها: أنْ تكون طالبة واعية، ومسؤولة، وفعّالة، ومتعلمة ذاتيًا، ومُبادِرة، ومتمكنة في مجال التخصص، ومتمكنة تقنيًا.الجدير بالذكر أنَّ برنامج "سموق" يسعى إلى إعداد مخرجات قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، ومواكبة التغيرات في متطلبات الميادين المهنية بما يحقق توجهات الجامعة 2025، ويدعم الدراسات الاستشرافية لسوق العمل في المملكة، وبناء مهارات الإبداع في الوصول إلى المعرفة وتطويرها واستثمارها، وبناء خطط مستقبلية لتأثيرات وتطورات الثقافة التقنية.// انتهى //12:47ت م0074

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