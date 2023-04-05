السعودية اليوم / المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يدعو للإبلاغ عن برامج التعليم والتدريب الإلكتروني غير المرخصة



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) غير المرخصة من المركز، وذلك بهدف حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.

وأوضح المركز أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات القطاع، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني توائم معايير ولائحة التراخيص التي تسري أحكامها على الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.

ونوّه المركز جميع الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها والتي تبلغ أكثر من 1200 جهة وبرنامج، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.

وحث المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.

وللمزيد الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa،

أو التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني

// انتهى //

12:31ت م

0073



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الأفراد الممارسين والمهتمين إلى الإبلاغ عن البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) غير المرخصة من المركز، وذلك بهدف حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وضمان مصلحة المتعلمين بما يحسن من المشهد التعليمي والتدريبي في المملكة.وأوضح المركز أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني وتنظيمه، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات القطاع، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني توائم معايير ولائحة التراخيص التي تسري أحكامها على الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة.ونوّه المركز جميع الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها والتي تبلغ أكثر من 1200 جهة وبرنامج، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وبأعلى معايير الجودة.وحث المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.وللمزيد الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa،أو التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected] Abduallah Alfozan | .// انتهى //12:31ت م0073

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.