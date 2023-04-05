السعودية اليوم / شؤون الحرمين تطلق مبادرة "سياق الحشود"



مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تخطيط الحشود، مبادرة "سياق الحشود"، التي تهدف إلى توافق خطة الحشود مع الواقع وإيجاد نسبة التغيير بين المخطط له والواقع، ومتابعة أعمال خطة الحشود ورصد متغيرات الخطة حسب ما تقتضيه كثافة القاصدين من المصلين والمعتمرين.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان، أن المبادرة تأتي ضمن حملة الرئاسة ( خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا ) تحت شعار "من الوصول حتى الحصول".

كما تأتي ضمن أهداف الرئاسة الإستراتيجية في التميز التشغيلي لتمكين القاصدين من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي تزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام من كثافة في أعداد القاصدين والمعتمرين، وتماشياً مع تفعيل تحديث الخطة بشكل يومي في شهر رمضان المبارك، والتعاون المشترك مع الجهات المشاركة.

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11:14ت م

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