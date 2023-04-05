شكرا لقرائتكم محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، أمس الثلاثاء، أمين محافظ حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي ومدير التعليم بالمحافظة محمد بن علي القحطاني، نظير الجهود المميزة في أداء عمل الإدارات الحكومية في المحافظة.

إشادة بالإنجازات

وأشاد سمو محافظ حفر الباطن بالإنجازات والأعمال المميزة التي قدمتها الأمانة في عدد من الجوانب، ومنها أعمال معالجة التشوه البصري والمشاريع المنفذة وزيادة الاستثمارات في المحافظة، والتي ستسهم في رفع مستوى وكفاءة جودة الحياة للمواطنين.

كما أثنى سموه على الجهود المتميزة لمديرية الشؤون الصحية، نظير الخدمات المقدمة بالمنشات الصحية للمستفيدين وتحقيقها لمؤشرات عالية في الأداء وتجربة المستفيد والتي أسهمت في رفع مستوى وكفاءة الخدمة وضمان استمرارية العمل وفق البرامج والمبادرات الوطنية.

جهود قطاع التعليم

كما أشاد سموه خلال التكريم بجهود قطاع التعليم بالمحافظة لرفع جودة التعليم وعما تحقق من منجزات ومنها حصول طلاب المحافظة على عدد من الجوائز المحلية والدولية.

منوهاً سمو محافظ حفر الباطن بأن التكريم للجهات المتميزة، سيكون دافعاً إلى مزيد من الإبداع والعمل على كافة الأصعدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.