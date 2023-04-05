شكرا لقرائتكم إقبال كبير من المعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت قناة “العربية السعودية” لقطات من الإقبال الكبير للمعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال شهر رمضان.

ويظهر الفيديو توافد عدد كبير من المعتمرين لاستخدام حافلات مكة، والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في تجربة لوجستية فريدة من نوعِها.

عدد المستخدمين

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن وصول مُستخدمي ومستخدمات حافلات مكة لأكثر من ١.٩ مليون مستخدم ومستخدمة خلال أول أسبوعٍ من شهر رمضان المُبارك، حيث وصل عدد المستخدمين اليومي للحافلات ما يقارب 271 ألف مستخدم.

حافلات مكة

ويُعدُّ مشروع حافلات مكة أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية النقل العام في مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030م، إذ يعمل المشروع من خلال 438 محطة توقف و400 حافلة لخدمة السكان والزوار عبر 12 مساراً تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعددٍ من المواقع الحيوية في مكة المكرمة.