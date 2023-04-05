شكرا لقرائتكم 3 مدن الأدنى حرارة اليوم بـ 12 مئوية ومكة المكرمة الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، بينما سجلت طريف وأبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 12 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 35 مئوية، المدينة المنورة وجازان والقنفذة 34 مئوية، جدة وسكاكا وشرورة وينبع والعلا ورفحاء 33 درجة مئوية، الدمام وبريدة وعرعر ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن 32 مئوية، الرياض وتبوك والدوادمي والصمان والخرج والدهناء 31 مئوية، بيشة والوجه ورفحاء والمجمعة 30 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: طريف وأبها والباحة 12مئوية، تبوك وبريدة وسكاكا والدوادمي وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 15 مئوية، الرياض 16 مئوية، الدمام ونجران والأحساء 17 مئوية، المدينة المنورة وجدة 22 مئوية، مكة المكرمة 23 درجة مئوية.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).